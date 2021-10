50031. La côte des Isles se prépare aux grandes marées

Après la tempête Dirk du 24 décembre et les forts coups de vent de début janvier, les premières grandes marées arrivent déjà sur les côtes de la Manche, samedi 1er et dimanche 2 février. Ce vendredi, on attend déjà un coefficient de 107, qui va monter à 114 pendant le week-end.

A Barneville-Carteret, la commune a dû engager des travaux de consolidation de la dune en urgence, pour protéger les habitations du boulevard Maritime. 2.300 tonnes de sables ont été prélevés dans le chenal pour renforcer un enrochement de 330 mètres de long qui s'étend jusqu'à la rue de Saint-Lô.

Ces travaux ont déjà coûté plus de 700 000 euros à la commune.

Ce vendredi 31 janvier, 9 départements de la facade ouest de la France sont en vigilance orange vague et submersion, depuis 6h. La Manche n'est pour le moment pas concernée.