Vos soirées en Normandie ce week-end

Allez passer un moment au Caméléon à Caen avec DJ Gwadadeluxe, c’est la Swagg and Skotch US dance hall party.

L’Agrion à Vers Yoann Martin de son vrai nom, DJ m'said prend le contrôle de la salle Aktue et Dj Dodgy est aux Années 80 pour la Kamasutra Night. Rendez-vous dès 22H30. L’entrée est offerte si vous venez en taxi.

A l’Apocalypse New d’Hambye c’est XXL Fluo Party... Vous allez éclairer votre samedi avec la plus grosse soirée fluo de la région ! Le meilleur des années 80 dans la rétro avec Steeve le Barman de l'Apo et DeeJay Moranez...Toujours le before avec entrée gratuite pour tous de 22h30 à 23h30

Sinon venez-vous régaler au Koncept à Lessay, soirée chandeleur avec dégustation des meilleures crêpes de l’Ouest.