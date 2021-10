Sortir dans la Manche : jeudi 30 janvier

Avec Baila Salsa Cherbourg Manche et Salsa hora, direction les Caraïbes ce week-end pour découvrir ou progresser en danse Latine. Au total 8h de stage de salsa et de bachata pour tout niveau samedi et dimanche. Vous avez jusqu'à ce jeudi soir pour réserver au 06 59 09 05 05 ou sur bailsalsa@hotmail.fr comptez entre 10 et 50 euros.

Quel métier faire plus tard ? Quel secteur recrute ? Le forum des métiers et des formations du Cotentin vous informe sur toutes les filières de formation et vous aide à faire le bon choix. Jusqu’à ce jeudi soir dans la Grande Halle de la Cité de la mer à Cherbourg-Octeville, allez faire un tour au 26e forum des métiers et des formations du Cotentin. 16 pôles et de nombreuses entreprises de la région sont présents sur le salon de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. L’entrée est libre et gratuite.

Participez à la seconde édition du concours d'images nature du festival festibaie et tentez de remporter le grand prix de 700€! Plus de 4000€ de prix au total dans 9 catégorie différentes. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 23 février 2014 en vous connectant sur festibaie.org