La cloche du 70e anniversaire du Débarquement sera fondue le 14 février

Ce sera le feuilleton de ce début d'année à Bayeux. Dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement en 2014, le diocèse de Bayeux lance la création d’une nouvelle cloche (à la volée – Mi3 – 1100 kg). Alors que le diocèse du Calvados continue son appel aux dons pour financer ce projet ambitieux, les travaux autour de la cloche du 70e avancent. En ce début d'année, l'artiste Yannec Tomada a pu apposer ses décors en cire sur le moule.

Selon la paroisse Notre-Dame-du-Bessin, évidemment très active sur ce dossier, le grand moment que tout le monde attend, la fonte de la cloche, aura lieu le 14 février prochain, à 10h, à la fonderie Cornille-Havard, à Villedieu-les-Poêles.

Ensuite, le 1er son de la cloche à la fonderie est prévu pour mars. L'arrivée de la cloche à Bayeux est programmée pour le mercredi 23 avril. 3 jours plus tard, samedi 26 avril, elle sera dévoilée et offrira son premier tintement pendant le rassemblement scout international et multiconfessionnel ayant pour thématique la Paix. La cloche sera ensuite exposée dans la cathédrale durant plus d’1 mois avant d'être bénite le vendredi 6 juin en présence des 9 jeunes parrains, installée dans la tour sud du 10 au 13 juin et d'offir sa première volée le samedi 14 juin à 21h, pour l'anniversaire du 1er discours du Général de Gaulle en France libre.

Par la suite, la cloche de la Paix et de la Liberté sonnera notamment pour la fête nationale de chaque pays dont sont issus les 9 jeunes parrains. L’objectif de cet événement est de marquer dans le bronze, au cœur même de la cathédrale, la mémoire des moments tragiques de 1944 mais surtout la paix qui s’en est suivie en Europe et qu’il faut continuer de préserver. Cette cloche sera la cloche de la Paix et de la Liberté pour le nouveau millénaire.