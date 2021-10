50129. Manifestation contre les rythmes scolaires à Cherbourg

Contre les modalités d'application des nouveaux rythmes scolaires, une manifestation était organisée à Cherbourg ce samedi 25 janvier en fin de matinée devant la mairie de la ville.

A l'appel des syndicats, SNUipp, CGT, Sud et FO, et d'un collectif de parents d'élèves, quelques 300 personnes, se sont rassemblées pour dénoncer les inégalités qui pourraient se creuser entre les familles et entre les communes contraintes d'applique la réforme Peillon dès la rentrée de septembre.

Les parents d'élèves évoquent des enfants harassés, pour ceux qui sont déjà, dans ces nouveaux rythmes. Des activtés périscolaires au rabais.

Pour les syndicats, cette réforme, telle qu'elle est proposée, va à l'encontre des enfants. Autre source d'inquiétude : la précarité des animateurs qui encadrent ces temps périscolaires.