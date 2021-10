Série de vols par ruse dans la Manche et l' Orne

Un périple de vols par ruse a été commis par des malfaiteurs dans la journée du vendredi 24 janvier, des individus se faisant passer pour des policiers et des agents de l’eau selon la gendarmerie.

Deux vols par ruse ont été commis à Dragey-Ronthon, ce vendredi entre 17 h 30 et 18 h.

Selon la gendarmerie de Granville, des faits similaires ont eu lieu le même jour à Saint-Hilaire-du-Harcouët, une tentative avortée et dans l’Orne, à Bagnoles-de-l’Orne, la Ferté-Macé et Juvigny-sous-Andaine. Les gendarmes et le magistrat de permanence au Parquet de Coutances appellent à la plus grande vigilance.

« Le scénario est bien rôdé, explique le Major Christian Puisney, commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Granville. Ces manières de procéder sont bien connues, mais nous n’avons pas connu une telle série de vols depuis au moins un an. » Les voleurs recherchent des bijoux et de l’argent liquide. Ils se présentent toujours au domicile de personnes âgées.

Le mode opératoire est quasiment identique . Ainsi, à Dragey-Ronthon, un premier complice se fait passer pour un agent de l’eau auprès de la victime, une dame âgée de 80 ans. Prétextant un problème d’eau sableuse, il demande à accéder au robinet à l’intérieur de la maison. Dans un second temps, un autre individu se présente au domicile, se déclarant policier. Il montre une fausse carte de police et accuse son complice d’être un voleur. Ils s'agit en fait d'une diversion. Un troisième délinquant pénètre dans la maison de la victime par l’arrière et dérobe les bijoux et l’argent liquide, à l’étage.

La deuxième maison cambriolée à Dragey, à 70 m seulement de là, l’a été dans les mêmes conditions. Après la même approche, faux agent des eaux et faux policier, ils entraînent cette fois le couple à l’étage. En revanche, le mari âgé de 90 ans remarquant le comportement anormal des individus tente de récupérer une caisse que les malfaiteurs ont pris dans l'armoire de la chambre à coucher mais l’un des voleurs le bouscule et le fait chuter entre le mur et le lit.

L’enquête des gendarmes est en cours. En cas de doute, si un scénario similaire vous arrive, il est conseillé d’appeler les services de police ou de gendarmerie le plus proche en composant le 17.