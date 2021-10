Jusqu'au 8 février, le Kiosk de Saint Lô propose à tous les jeunes de les accompagner dans leurs projets lors de journées spéciales. SI vous êtes jeune et dans l'agglomération saint loise, alors prenez rendez-vous dès maintenant avec le Kiosk. Samedi 8 février, des jeunes ayant bénéficié de l'aide aux projets témoigneront de 14h à 18h au kiosk.



La casquette de travers : un spectacle jeunesse à voir demain à Lessay. Avec humour et en musique, la compagnie pose un regard tendre sur ce monde agricole en pleine mutation. A Chauvigné-du-Désert, le café des sports est le théâtre où se retrouvent les “immigrés de la ville” : Bertrand le patron, ancien révolutionnaire bourru, Camilla “l’estrangère”, ainsi que d’authentiques ruraux : Léon, le livreur de vin et Michel, le propriétaire terrien (360 hectares et 80 vaches laitières !). La casquette…. de travers, parce que l’évocation nostalgique du monde rural n’est plus d’actualité : quotas, surproduction et mondialisation obligent, tous ces individus n’ont pas la même vision de demain. C'est ce mardi à l'Espace culturel à 20h30 .



Demain mardi à Saint Lô, conférence sur la création et la reprise d'entreprise. Cette conférence est destinée à un large public : porteurs de projets, étudiants, jeunes, public scolaire... Plusieurs intervenants vous raconteront leur propre expérience de la reprise ou création d'entreprises. Ca se passe à la salle Salvador Allende de 10h30 à 16h30. Gratuit mais sur inscription. (ens.sup@saint-lo-agglo.fr ou 06 60 30 90 75).

Sortir dans la Manche : lundi 27 janvier Impossible de lire le son.