Sortir dans l'Orne : lundi 27 janvier

La saison culturelle a repris il y a quelques jours pour cette année 2014 à L'Aigle. De nombreux rendez-vous sont à retrouver pour ce 1er trimestre. Prochain spectacle jeudi 6 février avec du théâtre « l'importance d'être Wilde ». Plus d'infos ici.



Depuis samedi à Alençon, c'est la Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré. Plus de 80 manèges, attractions et autres stands avec pour les amateurs de sensations fortes, les toujours très appréciés Sweety et Outbreak. Ce sera jusqu'au dimanche 16 février.



Un atelier théâtre sera proposé par le Théâtre du Préau jeudi 6 février à Passais la Conception. Ce sera en guise de mise en bouche en attendant les représentations de la pièce "Les Travaux et les jours" les 20 et 27 février 2014.

Cet atelier animé par Vincent Garaner (comédien et co-directeur du Théâtre du Préau) est ouvert à tous à partir de 14 ans et entièrement gratuit. Réservation très conseillée qui se termine cette semaine, les places sont limitées ; appelez la Maison des Associations de Passais la conception au 02 33 38 56 66.

