JS Cherbourg vs Tremblay : la force face à la jeunesse

Retour à la compétition pour les handballeurs cherbourgeois de la JS Cherbourg ce dimanche 19 janvier. Les mauves, 2e de Nationale 1 derrière Saran, ne se cachent plus : l'objectif est bien de monter en Pro D2, et à plus court terme d'engranger 6 nouveaux points face à Tremblay et Saint-Ouen, leurs deux premiers adversaires de 2014.

La trêve hivernale aura permis aux Cherbourgeois de se confronter "crescendo" à une équipe de N3, Granville, puis de N2, Saint-Valéry. Deux matches remportés, et une bonne préparation selon le coach Sébastien Leriche :

JS 1 Impossible de lire le son.

Les hommes de Sébastien Leriche affrontent donc pour le dernier match de la phase "aller" le 10e, Tremblay-en-France. Une équipe jeune, dont il faut se méfier, malgré sa place au classement, comme l'explique Sébastien Leriche :

JS 2 Impossible de lire le son.

JS Cherbourg - Tremblay en France, match à suivre dès 16h sur le Facebook de la JS Cherbourg