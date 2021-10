Rouen : 100 maisons prêtes à pousser à la place des "verre et acier" de la Grand’Mare

La Grand’Mare tourne enfin la page, douloureuse, des incendies mortels qui ont endeuillé le quartier à plusieurs reprises ces dernières années. Les “verre et acier” ont presque tous disparu, démolis. Le chantier débute enfin. Immobilière Basse Seine (IBS), le bailleur social propriétaire des immeubles détruits, va construire 140 nouveaux logements, dont 100 maisons individuelles et 40 logements superposés à un étage. Box, jardins privatifs, balcons, terrasses... Exit, les “blocs” sans charme ni confort.



Fin du chantier en 2015

IBS aura débourse près de 33 millions d’euros dans cette opération, démolition comprise. La Ville de Rouen, elle, en profitera pour refaire la voirie et l’espace public. “Nous avons beaucoup échangé avec les habitants et le comité de quartier, explique Thierry Sure, le directeur d’IBS. Notre projet, qui a intégré leurs demandes, leur a beaucoup plu”. La Ville de Rouen, très présente dans le dossier depuis les incendies, a également pesé dans le débat. “Le même constat était dressé : la Grand’Mare manque de logements sociaux individuels. C’était l’occasion d’apporter un nouveau type d’habitat”. En proposant des maisons ou appartements de deux à six pièces, tous de plain-pied, le bailleur et la municipalité misent également sur la diversité des profils des futurs habitants : personnes seules, en couple, famille, retraités. “Les habitants le souhaitaient, eux aussi”, rapporte Thierry Sure. Le chantier concerne les sites Rameau 2 et Rameau 3. Le premier devrait être achevé à l’été 2015 et le second à la fin de la même année.

Qui habitera ces 140 nouveaux logements ? Les anciens locataires des “verre et acier” (245 familles, toutes relogées par IBS) ? Une petite partie d’entre eux, seulement, en réalité. Car plus de la moitié des futurs logis sont réservés à la Ville, l’Etat et aux collecteurs du “1 % logement”. Ce qui aura sans doute pour effet de modifier la sociologie du quartier...

Thomas Blachère