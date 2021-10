SMC : l'effectif presque au complet

Au milieu de cette petite troupe, trois éléments ont fait l'objet de toutes les attentions des 150 spectateurs présents. Branko Lazarevic, Romain Hamouma et Damien Marcq foulaient pour la première fois le terrain d'entraînement caennais. Visiblement ravis. 'Ma première impression du club est vraiment positive, s'est réjoui le défenseur central serbe Branko Lazarevic. Je me sens déjà épanoui dans cette équipe.”

Même son de cloche du côté de Romain Hamouma, qui “savoure” le parcours qui l'a mené en deux ans du CFA à la Ligue 1. Damien Marcq, en revanche, ne s'est pas exprimé au terme de cette première séance. Et pour cause, le milieu de terrain défensif qui aura, de l'aveu de son nouveau président, “la tâche difficile de remplacer Grégory Proment”, était encore Boulonnais au moment de la reprise. Il n'a signé que le lendemain un contrat de quatre ans le liant au SM Caen.



Mollo en ligne de mire

Ces trois recrues devaient être renforcées par l'arrivée de Yohan Mollo. Mardi 29 juin, Jean-François Fortin ne cachait pas son souhait de voir le talentueux ailier gauche de 21 ans rejoindre la Basse-Normandie. “Pour le moment, la négociation n'est pas finalisée, précisait-il cependant. Son club (l'AS Monaco, ndlr) souhaiterait un transfert définitif alors que nous préférerions un prêt.” Le président du Stade Malherbe espérait une réponse positive le soir même.

La volonté malherbiste de recruter l'une des révélations de la saison 2008-2009, confinée sur le banc l'année suivante et absente du stage de préparation monégasque cette semaine, a incité les dirigeants caennais à ne pas prolonger le contrat de trois milieux gauches : Guillaume Quellier, Nicolas Florentin, parti à Angers non sans un pincement au coeur, et Juan-Eduardo Eluchans qui a signé au Deportivo Universidad Catolica, l'un des principaux clubs chiliens.

Aline Chatel



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire