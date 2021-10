Aujourd'hui, sorties cinéma. La disparition d'Alice Creed avec Gemma Arterton, Millenium 2 la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette , shrek 4 , Tournée de Mathieu Amalric et Splice dont nous allons parler aujourd'hui.



Clive et Elsa sont des superstars de la science : ils ont réussi à combiner l’ADN de différentes espèces animales pour obtenir de fantastiques hybrides. Ils sont amoureux l’un de l’autre autant que de leur travail et veulent à présent passer à l’étape suivante : fusionner de l’ADN animal et de l’ADN humain. Lorsque le laboratoire pharmaceutique qui les finance refuse de les soutenir, Clive et Elsa décident de poursuivre leurs expériences en secret. Ils créent Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Alors qu’ils redoublent d’efforts pour préserver leur secret, leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du couple… et leurs pires cauchemars.



A juste titre, on compare ici le réalisateur Vincenzo Natali, déjà aux commandes du Cube, à David Cronenberg. Parce que ce film ressemble par certains côtés à La Mouche.

La créature, Dren, est complètement inédite, un aspect étrange mais possède par bien des côtés des comportements humains. Delphine Chanéac, la française qui interprète ce personnage est incroyable. Elle arrive à faire passer énormément d'émotion et d'expression juste avec son corps et ses yeux. Du coup on ressent une impression très dérangeante. La répulsion et la fascination se mêlent lorsqu'on regarde le film. Les limites éthiques de la science sont franchies, c'est répugnant et pourtant on ne peut s'empêcher d'être intrigué par le résultat. Et c'est là qu'on rentre dans la 2ème partie du film, qui ne concerne donc plus les mutations génétiques mais plutôt le fonctionnement d'une vie de couple et de famille, aussi atypique soit elle.

La trame redevient plus classique et il manque le petit plus de Cronenberg à notre Natali. On se pose pas mal de questions, pour savoir quelle aurait été notre attitude si nous étions confrontés à cette situation: laisser faire pour observer le résultat d'une expérience inédite ou arrêter tout avant que la situation nous échappe. Curiosité ou raison? Les 2 camps sont représentés mais sans vraiment être approfondis. La fin est radicale et peut laisser entrevoir une suite, on est légèrement mitigé sur ce choix.



Un film qui ne fait pas peur au sens strict du terme, mais qui nous met mal à l'aise. A ne pas conseiller aux plus sensibles.

Splice, une expérience à découvrir depuis mercredi.