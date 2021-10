Sia Kate Isobelle Furler (plus connue sous le nom de Sia Furler, ou simplement Sia), née le 18 décembre 1975 à Adélaïde en Australie, est une chanteuse de pop/chill-out australienne. Elle débute au sein du groupe australien Crisp durant les années 1990 et mène ensuite une carrière solo. Furler a contribué à trois albums du groupe britannique Zero 7 et collabore également avec d'autres artistes.

Extrait de son 4ème album, "Clap your hands" est un titre original et plein d'énergie, à découvrir depuis quelques jour dans la prog' Tendance.

A la vue de la pochette du single, SIA se cacherait-elle derrière des pois ?!?