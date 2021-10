Nouvelle expo au Mémorial de Caen : les Russes de la guerre de l'Est

Le Mémorial de Caen, en coproduction avec le Musée de la Grande Guerre Patriotique de Moscou et le Musée central des Forces armées de Moscou, ouvrait mercredi 23 juin l'exposition 'Victoire !' au Mémorial de Caen. La plupart des ouvrages et des expositions sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale présentent une vision très différente de la participation de l'URSS à la défaite du Nazisme que celle soutenue par les Soviétiques puis les Russes eux-mêmes.





Une guerre méconnue





L'objectif de cette exposition inédite en France est d'expliquer cette contribution soviétique à la Victoire de mai 1945, en revenant sur les différentes phases, souvent méconnues des Occidentaux, de la Grande Guerre Patriotique menée par l'Armée Rouge à partir du 22 juin 1941. En s'appuyant sur les collections exceptionnelles du Musée de la Grande Guerre Patriotique, et du Musée Central des Forces Armées de Moscou, cette exposition remet en perspective, dans le contexte général de la Seconde Guerre, les combats « lointains » de cette guerre à l'Est.





Pratique :Mémorial de Caen, tarif unique à 5 euros, gratuit pour les enfants.



