L'abbatiale Saint-Ouen de Rouen transformée en forêt en avril

Les larges piliers transfigurés en troncs pluri-centenaires, les voûtes en feuillages exubérants et le bruit de la nature en écho dans la nef de la vénérable abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Les artistes Françoise Jolivet et Roy Lekus, en marge de l'exposition "Cathédrales 1789-1914 : un mythe moderne" organisée du 12 avril au 30 août 2014 au musée des Beaux-Arts de Rouen, se sont lancés dans un projet hors du commun. Celui d'inviter la forêt au coeur d'un élément majeur du patrimoine historique rouennais et normand.

De quoi s'agit-il exactement ? Intitulé "Gothique frémissant", "l'idée (est) de superposer les bruissements du vivant à la majesté figée de la pierre", expliquent les deux créateurs sur le site internet dédié. Grâce à la vidéo et au son, "L'Allée-Cathédrale" d'Heudicourt, dans l'Eure, magnifique ensemble d'allées de platanes menant au château situé dans cette petite commune, sera transposée sur les vieilles pierres de l'abbatiale. Un parallèle poétique entre l'architecture arborée et religieuse, rendu possible grâce à un long travail de photographies, de vidéos et d'enregistrements sonores réalisés en amont par les deux artistes. Le résultat : une vidéo de douze minutes projetée en boucle dans l'abbatiale, agrémentée de sons de la nature.

A découvrir du 12 au 27 avril 2014, tous les soirs de 19h à 21h.

Le site internet du projet "Gothique Frémissant"