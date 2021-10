Sortir en région : lundi 9 décembre

CALVADOS

Depuis dimanche, l'open de Caen se déroule pour une 7ème édition au Zénith.

L'occasion de voir des joueurs de tennis pro s'affronter pour succéder à Richard Gasquet. Comptez 6 euros la journée, retrouvez le programme sur www.open-de-caen.com





Le CHU de Caen participe à l'opération un Noël MAGIQUE. Le site internet Noël Magique vous propose d'offrir d'un simple clic, et gratuitement, un Noël MAGIQUE aux enfants qui passeront les fêtes au CHU de Caen.

Le principe est simple : jusqu'au 24 décembre, cliquez sur le bouton "je participe" du site, sélectionnez ensuite le CHU de Caen dans la liste déroulante des hôpitaux participants, puis indiquez votre prénom et email et validez.

Pour chaque vote, les partenaires de l'opération offrent 1 € de jouets supplémentaire (peluches, jouets d'éveils, éducatifs...) aux services d’enfants hospitalisés.

Chaque internaute peut également déposer un petit mot à l'attention des enfants hospitalisés et de leurs familles, mais aussi du personnel passant les fêtes à leur côté.

L'an passé, les services enfants du CHU de Caen ont ainsi obtenu 954 € de jouets.





Vous avez manqué Patrick Bruel lors de son passage vendredi 29 novembre au zénith ? Rassurez vous , il a tellement aimé son apssage en Normandie qu'il a ajouté une nouvelle date à sa torunée. Il sera de retour au zénith de Caen le mercredi 2 avril à 20h. Les places sont en vente dès maintenant.



MANCHE



En décembre Granville s'anime pour Noël avec de nombreuses animations proposées pour petits et grands. Balades en calèches, la venue du Père Noël, brocante et marché de Noël mais également des animations, des ateliers pour les enfants...



Le marché de Noël se poursuit jusqu'à lundi à Carentan. Retrouvez des exposants pour trouver des idées cadeaux : produits du terroir, vêtements, bijoux, jouets... Vous y trouverez aussi un séchoir à végétaux....et des décos de noël réalisées par les stagiaires ELAN avec différents matériaux … C'est la 10ème édition du marché organisé par l'office de tourisme.





A Saint Pair sur mer, le téléthon continue jusqu'à mardi. Vous pourrez participer à une randonnée pédestre organisée par Espace Rando. Les inscriptions se feront sur place sur la place de la liberté à 13h45. Les bénéfices seront reversés pour le téléthon.

ORNE

Depuis le 30 novembre et jusqu'à Noël, les commerçants d'Alençon vous proposent de nombreuses animations.





Pour clore l’année 2013, Tavidado, le blog des ados de l’Orne, lance un concours photo. Le principe : partager son plus beau moment dans l’Orne en 2013 et tenter de rallier le plus de votes par ses amis.

A gagner : des produits Tavidado et de la nouvelle griffe « 61 ».

Les participants sont invités à poster leur photo avant le 15 janvier 2014. Les internautes auront ensuite jusqu’au 31 janvier 2014 pour voter pour leur photo préférée. RDV sur le facebook de tavidado pour en savoir plus.





Mardi ,théâtre au Mêle sur Sarthe. “Le Journal d'un fou”, nouvelle écrite en 1833, relate la déchéance du conseiller titulaire Poprichtchine, secrètement amoureux de Sophie, fille de son directeur, et qui croit entendre de la gueule du chien de la jeune fille les moqueries que celle-ci pense à son sujet. Mortifié par cette nouvelle, le pauvre héros bascule dans la folie et se croit bientôt le successeur de Ferdinand VII d'Espagne. C'est à 20h30 mardi salle Daniel Rouault au Mêle sur Sarthe.