3ème Noël des créateurs à Coutances

La poterie au grès du temps organise une manifestation à l'église St Nicolas à Coutances intitulée « NOEL DES CREATEURS » ( 3 ème édition) samedi et dimanche de 10h à 19h.



La particularité de cette manifestation est de regrouper uniquement des Artisans d'Art et des Artistes professionnels.



Vous y retrouverez : artiste peintre- illustratrice , forgeron coutellier , artiste calligraphe , tapissière décoratrice, styliste, perlière d'art, créateur de luminaire , Artiste illustrateur, sculpteur sur métal, menuiserie d'Art et tournage sur bois, céramistes , graveur- créateur de bijoux, enluminure.



Entrée gratuite.



Renseignements : poterie au grès du temps tel : 02 33 47 92 80 www.augresdutemps.com

Ecoutez Thierry Jeanne, l'organisateur, nous présenter ce week-end: