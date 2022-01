Marché de Noël à Bagnoles de l'Orne

Samedi et dimanche, de nombreux exposants (artisans, producteurs...) se réuniront dans les communs du chateau de Bagnoles de l'Orne.

Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux et de quoi faire un bon repas de réveillon. Une chasse au trésor pour les enfants sera organisée par l'office de tourisme dans la ville, et le Père Noël sera présent l'après-midi. Ne manquez pas le magicien et aussi le feu d'artifices tiré le samedi soir sur le lac vers 19h.

Ecoutez Alain Matelin, l'organisateur, nous parler du programme: