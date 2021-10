Roller-hockey : un match capital pour les Spiders

Les Aubagnais cumulent difficilement trois points et une seule victoire gagnée contre Toulouse, la lanterne rouge. Au classement, Rouen s’en sort un peu mieux avec 3 victoires et 5 défaites et se place à la 8e place, juste devant les Jokers. Les Spiders ne sont pas tirés d’affaires pour autant. Il leur faudra davantage de victoires pour se hisser à la 7e place et fuir le risque de relégation. Ce match sera le dernier des matchs allers. Autant finir l'année en beauté.

Samedi 30 novembre, les Spiders recevaient les Corsaires de Paris XIII, champions de France en titre. Et, malheureusement, la logique fut respectée. Même si les Spiders ont collé au score (3-3 à la fin de la 1re mi-temps), les Corsaires leur ont ensuite infligé trois buts en moins de 7 minute.