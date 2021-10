Le monde entier salue Mandela

Aucun chef d'Etat, résistant politique, prix Nobel ou prisonnier de conscience n'avait encore provoqué, à sa mort, un tel déferlement de marques d'émotion et de respect provenant des quatre coins de la planète.



Les leaders politiques, qui se presseront bientôt aux funérailles de l'ancien président décédé à 95 ans, ont rendu un hommage unanime à "Madiba" (le nom de clan de Mandela), insistant sur les qualités humaines de celui qui, après 27 ans passées dans les geôles de l'apartheid, en était ressorti sans rancune.



"Nous avons perdu l'un des hommes les plus influents, les plus courageux, et l'un des êtres humains les plus profondément bons (...) sur cette Terre", a déclaré un autre premier président noir, Barack Obama, qui a fait mettre les drapeaux en berne aux Etats-Unis.



"Grâce à sa farouche dignité et à sa volonté inébranlable de sacrifier sa propre liberté pour la liberté des autres, il a transformé l'Afrique du Sud et nous a tous émus", a-t-il souligné depuis la Maison Blanche.



Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, qui a salué une "source d'inspiration" pour le monde, a également insisté sur la dignité et l'"humilité" de Nelson Mandela.



"Nous devons nous inspirer de sa sagesse, de sa détermination et de son engagement pour nous efforcer de rendre le monde meilleur", a-t-il déclaré.



Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé "leur profonde admiration pour les qualités morales et politiques exceptionnelles" de Nelson Mandela, qui "restera à tout jamais dans les mémoires comme une personne qui a sacrifié une grande partie de sa vie (...) pour que des millions d?autres puissent avoir un avenir meilleur".



Autre hommage, celui du Premier ministre britannique David Cameron, qui, en 2006, avait demandé pardon pour les "erreurs" de son parti à l'époque de l'apartheid. "Une grande lumière s'est éteinte", a-t-il déclaré, saluant "une légende dans la vie, et maintenant dans la mort", une "incarnation de la grâce".



En Asie, Pékin a salué en Nelson Mandela un "ami fidèle du peuple chinois", qui a su "gagner le respect et l'affection de personnes dans le monde entier".



"Un combattant magnifique"



Au-delà de son humanité exceptionnelle, Nelson Mandela restera ausi dans les mémoires comme un résistant, opposant historique et inlassable de l'apartheid.



Le président français François Hollande a ainsi vu en lui "un résistant exceptionnel", "un combattant magnifique" : il a été "l?incarnation de la Nation sud-africaine, le ciment de son unité et la fierté de toute l?Afrique".



La chancellière allemande Angela Merkel a elle estimé que le nom de Mandela restera "pour toujours lié au combat contre l'oppression".



Des hommages ont également afflué d'autres pays d'Afrique, et de nations ayant connu la domination coloniale.



Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a ainsi salué l'un des "plus grands libérateurs" de l'histoire et "une icône de la vraie démocratie".



Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a rappelé que "l'exemple de ce grand dirigeant guidera tous ceux qui luttent pour la justice sociale et la paix dans le monde", tandis que le président vénézuélien Nicolas Maduro a décrété trois jours de deuil national.



« Mandela était un chef et un combattant pour la liberté de son peuple et un symbole de la libération du colonialisme et de l'occupation pour tous les peuples aspirant à la liberté », a déclaré de son côté le président palestinien Mahmoud Abbas.



En Irlande, le Premier ministre Enda Kenny a remercié Mandela pour "son cadeau". "Le nom de Mandela a fait bouger notre conscience et nos coeurs. Il était devenu synonyme de la recherche de la dignité et de la liberté sur la planète", a-t-il dit.



"Vous allez nous manquer"

AFP.