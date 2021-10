Un pêcheur à pied décède dans la Manche

C'est un témoin qui, le samedi 22 juin vers 18h00, a signalé au CROSS de Jobourg qu’un pêcheur à pied était tombé à l’eau sur la plage des Gougins, à proximité de Quinéville dans la Manche.

Le CROSS a aussitôt déclenché un important dispositif de moyens aériens et maritimes : l’hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, la pneumatique Michel Le Prael de la Société de nationale et de sauvetage de Saint-Vaast-la-Hougue et deux embarcations rapides des pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Carentan et de Sainte-Mère Eglise.

Le patrouilleur de la gendarmerie maritime Glaive et le patrouilleur de service public de la marine nationale Cormoran ont rallié la zone pour participer également aux recherches.

A 18h35, l’hélicoptère de la sécurité civile a repèré le pêcheur à pied.

L'homme de 66 ans a été hélitreuillé inanimé. Ramené sur la plage, il a été pris en charge par le Véhicule de secours et d’assistance aux victimes des pompiers. Ils n'ont pu que constater son décès.