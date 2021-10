Cotentin : les "sérials voleurs" de moteurs interpellés !

Les pêcheurs du port des Flamands avaient poussé un cri d'alarme, en septembre dernier, après plusieurs vols de casiers, filets mais aussi moteurs de bateaux restés inexpliqués à Tourlaville ou Ravenoville. Ils n'étaient pas au bout de leur peine puisque des moteurs ont encore disparu dans la nuit du 10 au 11 octobre puis du 14 au 15, et fin octobre.

Jusqu'à la nuit de lundi 25 à mardi 26 novembre où trois ressortissants roumains ont été interpelllés en flagrant délit de vol, à Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Ce sont notamment les véhicules utilisés, dont certains avaient déjà été aperçus dans le Cotentin, qui ont permis de pister les voleurs.

22 moteurs volés

Au total, leur butin s'élève à 22 moteurs, dont les prix sont estimés entre 2000 et 20 000 euros. Les mis en cause ont expliqué avoir revendu le matériel sur internet, entre 500 et 1000 euros pièce.

Les 3 hommes ont été jugés en comparution immédiate jeudi 28 novembre, et condamnés chacun à 3 ans de prison dont 2 ferme, avec mandat de dépôt.