Ces success-stories à la sauce rouennaise

Occultées par l’ombre de la crise, ces “success-stories” locales cachent souvent des histoires passionnantes. Des idées simples engendrent parfois des entreprises florissantes. Rouen et son agglomération ne manquent pas d’exemple. Nous ne pourrons être exhaustifs, et tant mieux, mais nous sommes partis à la découverte de quelques unes de ces sociétés qui redonnent le sourire.



Michel Boudin, la vie en couleurs

A Canteleu, Michel Boudin, 71 ans, gère son entreprise SA Color depuis 20 ans. Et avec brio. Une usine dernier cri inaugurée cette année, 26 salariés et un joli développement à l’international... Sa spécialité, protégés par des brevets : les colorants en poudre, pour l’alimentation, les cosmétiques ou les peintures. “Les temps sont très durs en France, mais à travers de nouveaux territoires, je vois de belles promesses. Je reste optimiste”, confie-t-il, au côté de Paul Ferreira, jeune responsable promu à l’Amérique latine. Car SA Color est bien décidé à conquérir d’autres continents, comme ce qu’il fait déjà en Afrique et bientôt en Russie. En 2012, un peu plus de 400 tonnes de colorants sortaient de son usine. Un an plus tard : 700 tonnes et la nouvelle usine pourra produire jusqu’à 1 700 tonnes. “Si j’ai construit cette nouvelle usine, c’est aussi pour que tout le monde ressente la fierté du produit réalisé”, glisse-t-il en compagnie de son fils, Philippe, prêt à reprendre les rênes. “A un moment, j’ai hésité à quitter Canteleu. Je suis resté, pour ne pas perdre ceux avec qui je travaillais, qui font l’entreprise”.

Les rois des palettes

De l’autre côté de la Seine, à Saint-Etienne-du-Rouvray, il faut citer aussi PGS (Palette Gestion Services), ou l’histoire incroyable d’un jeune homme, Jean-Louis Louvel, qui a eu la bonne idée au début des années 1990 de revendre quelques palettes en bois. Il découvre alors un potentiel immense, un besoin de la part des entreprises, fonde sa société aux côtés de Michaël Modugno et Gilles Hermann, et connaît une ascension fulgurante. Aujourd’hui, PGS emploie près d’un millier de personnes dans toute la France et vend plus de 30 millions de palettes par an. Depuis peu, l’entreprise s’étend en Europe ou vers le Moyen-Orient et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Nutriset pour combattre les famines

Un joli destin, c’est aussi ce que vit Nutriset, à Malaunay. Fondée en 1986 par Michel Lescanne, la société emploie désormais plus de 120 salariés et ses produits alimentaires (pâtes nutritives et autres laits nutritifs, pour ne citer que cela) destinés aux personnes souffrant de malnutrition, comme les victimes de famines ou de catastrophes humanitaires, sauvent des vies chaque année sur tous les continents. Chez les Lescanne, on gère l’entreprise de père en filles; c’est une histoire de famille. Pourvu que ça dure, c’est ce que nous leurs souhaitons.

Repères

Nexira. Vieille de 115 ans, l’entreprise est aujourd’hui le leader mondial de la gomme d’acacia (ou arabique). Elle est installée à Croisset, tout près de Rouen.

Grosdoit. Grossiste en viandes, installé au Marché d’Intérêt National de Rouen depuis 1997, la maison Grosdoit inaugure de nouveaux locaux cette année.

Boulanger. Succès gourmand : la boulangerie-pâtisserie Vatelier, à Quincampoix, est considérée comme l’une des meilleures maisons de France.

Livres. A Rouen, Matthieu de Montchalin a su faire de sa librairie, L’Armitière, une valeur sûre de la culture malgré la concurrence d’internet et la “crise” du papier.

Thomas Blachère