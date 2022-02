Le festival Transat Vidéo continue au Lux

Dans le cadre du festival Transat Vidéo évoqué dans notre numéro du 10 décembre, une soirée spéciale à lieu au Cinéma Lux. Le documentaire 'Stop Malking Sense” de Jonathan Demme, également réalisateur du 'Seigneur des Anneaux” et de 'Philadelphia”, est diffusé ce jeudi 7 janvier en soirée. Fruit d'un travail en collaboration avec le groupe Talking Heads, filmé en concerts, ce film décortique la relation intime et universelle entre l'homme et la musique. Tarif : 3,90€. 6, avenue Sainte Thérèse, à Caen.



