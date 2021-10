Beauregard : J - 20 !

Pour permettre aux festivaliers de venir écouter les 25 artistes, les organisateurs ont signé des partenariats avec les compagnies de transport régional. Des lignes régulières de Bus Verts emmèneront donc les festivalier de la gare routière de Caen jusqu'au site puis proposeront un retour unique à 3 h du matin. Twisto, n'est pas en reste : de 15h30 à 21h, une navette embarquera tous les festivaliers passagers du tram B au terminus d'Hérouville-Saint-Clair. Et pour le retour, de 0h30 à 3h, une navette toute les dix minutes les remmèneront jusque dans le centre-ville de Caen. Et ce n'est pas tout . Pour ceux qui viennent de plus loin, les trajets aller-retour en TER sont à 10 euros au départ de la Basse-Normandie sur présentation du billet du festival. Tous les moyens sont bons pour aller à Beauregard !



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire