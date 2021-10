L'appli de la semaine : jeu de flipper Pinball

Aujourd'hui, retour dans l'ambiance des cafés des années 60 avec l'appli "jeu de flipper Pinball" du studio terrandroid ! Au menu 5 flippers différents, ambiance de Noël (c'est la période, c'est plutôt original), ambiance casino, classique ou encore science fiction.

Les différents univers restent un peu trop classique au niveau du gameplay. On n'essaye pas trop de créer de combinaisons, on fait à peine plus que renvoyer la balle vers le haut. Il faudra tapoter sur la droit de l'écran pour activer le flipper droit et à gauche pour le gauche.

Certains parcours sortent un peu plus de l'ordinaire et c'est ce pour quoi on pourra retourner de temps en temps sur l'application. Mais le manque de challenge et l'absence de comparaison de score avec les amis empêchera qu'on y devienne accro.



Jeu de flipper pinball, c'est gratuit et c'est à télécharger dès maintenant sur Google Play.