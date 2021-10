Le CHU de Rouen se met à la microchirurgie mammaire

Après un cancer puis l’ablation d’un ou des deux seins, les femmes ont généralement trois possibilités qui s’offrent à elles pour entamer le chemin de la reconstruction : les prothèses, le prélèvement du muscle dorsal ou les deux. Désormais, au CHU de Rouen, les patientes peuvent également bénéficier de la microchirurgie mammaire. L’opération a eu lieu en octobre dernier, à l'occasion d'octobre rose. C’était alors une première pour toute la Normandie. Un mois après, la patiente se porte bien "elle est très satisfaite", indiquent les médecins.

"C’est un vrai plus"

Le principe de la microchirurgie mammaire est de réaliser une abdominoplastie sur les femmes qui ne fument pas et qui ont un petit ventre. Il faut ensuite ramener cette partie sur le sein et connecter tous les vaisseaux entre eux. "Nous apportons un vrai plus aux patientes" indique le professeur Isabelle Auquit-Auckbur, chef de service de chirurgie plastique et de la main. "L’avantage de cette avancée, c’est que nous utilisons le tissu de la patiente. Le sein va vivre, grossir, maigrir et les sequelles sont minimales."

Cette nouvelle proposition thérapeutique est considérée, par l’équipe, comme une réelle chance dans la reconstruction physique et psychologique des patientes. "L’opération demande une technicité que peu de centres peuvent offrir".