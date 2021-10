Cette semaine, seulement 2 films notables sortent sur les écrans. Sex and the city 2 et La tête en friche de jean Becker avec Gérard Depardieu dont nous allons parler aujourd'hui.







Germaina 45 ans,est quasi analphabète, et vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane. Celle-ci esy installée au fond du jardin de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels. Il n'a pas connu son père, sa mère s'est retrouvée enceinte de lui sans l'avoir voulu, et le lui a bien fait sentir depuis qu'il est petit, à l'école primaire son instituteur l'a vite pris en grippe, il n'a jamais été cultivé, il est resté " en friche ".

Un jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse en agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé sa vie à lire.

Elle vit seule, à présent, en maison de retraite. Et elle aussi, elle compte les pigeons.

Entre Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse, une histoire d'amour " petit-filial ", et un véritable échange...













Comme tout film de Jean Becker, celui ci est placé sous le signe des bons sentiments. Tout est mis en place pour la petite larme à l'oeil devant des scènes touchantes. Quand le film commence, on passe en pilote automatique, la fin est courue d'avance mais ça ne nous empêche pas d'apprécier ce film simple . Principalement grâce au jeu des acteurs principaux. Gérard Depardieu au meilleur de sa forme, très touchant dans ce rôle d'homme sensible. Gisèle Casadesus n'est pas en reste en érudite pédagogue. Un film sensible et simple, à prendre sans prétentions.













La tête en friche, c'est depuis mercredi au cinéma.