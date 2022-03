Un nouveau musée se construit sur les bords de la Seine

Appelés MuséoSeine, les lieux remplaceront l’ancien musée de la Marine et plongeront le visiteur au cœur de l’histoire du fleuve, de ses hommes et de ses paysages.

Ce projet de construction, dont les travaux ont commencé en août dernier, est mené par la communauté de communes Caux Vallée de Seine. Le site s’ouvrira sur la partie du fleuve appelée Basse Seine, entre Paris et Rouen, avec la mise en place de grandes baies vitrées sur les deux niveaux. Les visiteurs pourront ainsi observer les activités quotidiennes du fleuve comme le changement de pilote ou encore les passages des porte-containers. Avec ses 900m2 de surface totale, le musée présentera le fleuve à travers des témoignages de vie quotidienne sur fond documentaire, archives, série de décors et objets comme des bateaux d’époques ou des objets gallo-romain.

Scénographie aboutie

Les visiteurs devront suivre un parcours bien établi. Parmi les thémes abordés, l’histoire de la Seine, son environnement géographiques et sa morphologie. Des cartes du territoire seront présentées mais aussi des vidéos qui permettrons d’écouter et de voir des témoignages répartis sur six périodes et six lieux différent.

Les travaux en cours concernent la mise en place des fondations spéciales puisque le terrain, situé en bord de Seine, est relativement instable. Suivra de près le chantier du gros oeuvre. Le bâtiment devrait être livré pour l’été 2014. Il ne manquera plus que la scénograhie à installer pour une ouverture prévue début 2015. Le coût total des travaux s’élève à 4,3 millions d’euros.