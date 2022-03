One Direction : un nouvel album le 25 novembre prochain et une tournée des stades en 2014

Les One Direction ont lancé cet été leur single "Best Song Ever". La sortie de ce morceau avait provoqué une polémique relayée sur les résaux sociaux : Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles et Louis Tomlinson avaient été accusés d'avoir plagié "Baba O'Riley" de The Who pour ce titre.

Pour ce troisième album, le groupe a travaillé entre autres avec le célèbre producteur et chanteur Pharrell Williams, qui a connu récemment le succès avec "Get Lucky" et "Blurred Lines".

Révélés en 2010 par l'émission "The X Factor" au Royaume-Uni, les One Direction sont devenus un véritable phénomène de société en deux albums. Le deuxième opus du groupe, "Take Me Home", s'est placé en tête des charts dans plus de 35 pays et s'est écoulé à 4,4 millions d'exemplaires. Ils ont depuis trois ans atteint un succès planétaire avec 32 millions de disques et 61 "Numéros 1" à travers le monde, selon leur maison de disque Sony Music.

Le titre "Best Ever Song", consacré "Chanson de l'été" aux MTV Video Music Awards et visionné à plus de 153 millions de reprises sur Youtube, préfigure déjà un succès pour le nouvel album. Le groupe a également sorti fin août son documentaire "One Direction : This Is Us". Cet opus s'est placé en tête des box offices anglais et américains dès sa sortie et a rapporté 18,4 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation aux Etats Unis.

Les One Direction effectueront en 2014 une grande tournée qui comportera deux concerts au stade Wembley à Londres. En France, les jeunes stars donneront deux concerts au stade de France les 20 et 21 juin 2014.

Tracklist :



1. Best Song Ever

2. Story of My Life

3. Diana

4. Midnight Memories

5. You & I

6. Don't Forget Where You Belong

7. Strong

8. Happily

9. Right Now

10. Little Black Dress

11. Through The Dark

12. Something Great

13. Little White Lies

14. Better Than Words

(One Direction, Midnight Memories, Sortie : le 25 novembre. Sony Music. Site : www.onedirectionmusic.com/fr/home)