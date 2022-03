Marseille est la ville la plus embouteillée de France

C'est Marseille qui ressort de l'Index de trafic de TomTom du deuxième trimestre 2013 comme la ville la plus embouteillée des dix plus grandes agglomérations françaises, suivie par Paris et Lyon. À l'échelle mondiale, c'est Moscou qui décroche la palme de la ville la plus congestionnée.