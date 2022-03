Bruno Le Maire, député UMP de l'Eure: "la droite a perdu le fil avec les Français"

"Je pense que la droite a perdu le fil avec les Français, qu'on a perdu le coeur des Français, qu'elle ne comprend plus leurs difficultés, qu'elle n'apporte pas de réponses à leurs problèmes et qu'elle ne leur fait pas suffisament confiance", a déclaré M. Le Maire sur Canal+.

"Nous avons été dix ans au pouvoir. En dix ans, vous perdez le fil avec les Français, vous vous faîtes même une conception du pouvoir qui est datée. Notre conception est celle d'un pouvoir très vertical: on donne un ordre et ça suit sur le terrain. Ca ne marche plus comme ça", a poursuivi l'ancien ministre de l'Agriculture.

"Les Français sont étouffés par les pouvoirs publics, l'Etat, les impôts", a estimé le député de l'Eure, qui avait déposé sa candidature à la présidence de l'UMP en 2012 avant de renoncer, faute d'un nombre suffisant de parrainages.