L'album "True" du suédois Avicii a fait l'effet d'une bombe dans les ventes d'albums, une vraie réussite. L'une des artistes d'Outre-Manche a décidé de piocher dans ce disque pour notre plus grand plaisir.

Pixie Lott, qui avait déjà enflammée YoutTube avec une reprise du tube "Use Somebody" des Kings Of Leon, elle nous propose ici une version plus soft d'un autre morceau que l'on qualifie déjà de hit, "Wake Me Up" d'Avicii.

Préparez-vous à frissoner, voici la vidéo en question...