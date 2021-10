Avicii, Martin Garrix & Simon Aldred sur ''Waiting For Love'' à 360 degrés

L'artiste aux 5 millions d'albums et 25 millions de singles vendus dans le monde est de retour avec "Waiting For Love", le deuxième single de Avicii publié cette année. Il a été co-produit avec Martin Garrix et le chanteur du groupe suédois Cherry Ghost, Simon Aldred y a apporté sa contribution.

Un morceau extrait du prochain album du producteur suédois, Stories qui n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu à partir de la rentrée prochaine.

Avicii se prépare pour la saison des festivals cet été. Il sera dans le monde entier lors d'événements comme EDC Las Vegas , Creamfields , Summerburst, Tomorrowland et bien d'autres.