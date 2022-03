Le jeu vidéo "Call of Duty: Ghosts" débarque mardi

"Call of Duty : Ghosts perpétue la tradition d'un jeu inégalé et innovant qui a permis à Call of Duty de devenir l'un des divertissements les plus palpitants dans le monde auquel jouent plus de 100 millions de fans", se réjouit Eric Hirshberg, patron d'Actvision Publishing, l'éditeur du jeu.

Dans "Call of Duty : Ghosts", le joueur est plongé dans une Amérique ravagée par un système d'armement retourné contre elle par un ennemi.

"Le joueur est dans la peau d'un survivant qui rejoint l'armée pour organiser la résistance contre un envahisseur venu du sud", explique à l'AFP Daniel Suarez, un des patrons de la production d'Activision.

Et les combats se déroulent aussi bien sur terre, sous l'eau que... dans l'espace.

Activision Publishing, qui appartient à Activision Blizzard, lance "Call of Duty : Ghosts" d'abord pour PS3, Xbox 360, la Wii U de Nintendo et les PC sous Windows. Bien évidemment, des versions pour la PS4 et la Xbox One seront disponibles lorsque les deux consoles sortiront sur le marché, dans le courant du mois.

Mais c'est justement ce dernier point --le lancement prochain de deux consoles de nouvelle génération-- qui pose un défi à Activision.

Les développeurs ont dû à la fois concevoir un jeu attractif pour la PS3 et la Xbox 360, et créer des versions qui exploitent à fond les ressources de leurs successeurs respectifs.

"Les développeurs de jeux font face à une situation compliquée. Ils ont dû assigner à certains programmeurs le développement de jeux pour PS4 et Xbox One et, du coup, réduire les effectifs de ceux qui travaillaient sur les générations actuelles" de consoles, souligne Scott Steinberg, directeur de la société de conseil TechSavvy.

Les premiers jeux vendus en Australie

Ceci dit, M. Steinberg parie sur un nouveau succès, car la série "Call of Duty", lancée il y a dix ans, offre notamment "des effets pyrotechniques du niveau d'un film de Hollywood, la possibilité de jouer à plusieurs sur internet".

"Souvenez-vous qu'en 2005, lors du lancement de la Xbox 360, +Call of Duty+ était vraiment le jeu à avoir", commente de son côté Daniel Suarez. "Et nous voulons qu'il en aille de même pour la nouvelle génération" de consoles.

La dernière version de "Call of Duty", "Black Ops II" avait rapporté un milliard de dollars dans les deux premières semaines de sa mise en vente, en novembre de l'année dernière.

Et, explique Mark Rubin, producteur exécutif chez Infinity Ward, le développeur du jeu, l'ultime version de "Call of Duty" constitue la "plus grande remise à plat du mode de jeu à plusieurs depuis Call of Duty: Modern Warfare".

En outre, "Ghosts" permet au joueur de créer son personnage de A à Z et d'armer des bataillons entiers de soldats.

Autre "plus": grâce à la nouvelle application "Call of Duty", les joueurs pourront, depuis leur smartphone ou leur tablette, peaufiner leurs personnages, planifier des parties par équipes en réseau et partager leurs expériences via Facebook et Twitter.

Le lancement mondial de "Call of Duty : Ghosts" doit commencer, fuseau horaire oblige, en Australie pour se déplacer vers l'ouest au fur et à mesure que les douze coups de minuit sonneront dans chacun des pays où les détaillants auront ouvert leurs portes pour l'occasion.