Meilleures ventes de jeux vidéo en France : la PS4 débarque

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 25 novembre au 1er décembre :

1) Fifa 14 (PS4) NOUVEAU

2) Call of duty : Ghosts (PS4) NOUVEAU

3) Call of duty : Ghosts (PS3) -1



Bienvenue dans les meilleures ventes de jeux vidéo en France ! La semaine dernière, nous découvrions les ventes de jeux Xbox one et bien les chiffres de la semaine prennent maintenant en compte la PS4 ! Et de fait, adieu les jeux xbox one dans le top du classement, c'est la console de Sony qui s'est le mieux vendue en France pour le lancement. Par contre, il est triste de constater que les jeux nouvelle génération du top sont... exactement les mêmes que ceux de l'ancienne génération !

A la 3ème position, après une chute de 2 places, c'est Call of duty : Ghosts sur PS3. A la 2ème place, c'est exactement le même jeu mais sur PS4. Il faut croire que les possesseurs de la nouvelle console auraient pu garder leur ancienne. Surtout que la 1ère place est occupée par... Fifa 14 ! Le jeu de foot est lui aussi disponible sur PS3 et Xbox 360.

Premier bilan de la guerre Xbox one/PS4 : les joueurs ont plébiscité la console Sony mais ils jouent aux jeux multi-supports et en plus multi-génération. Les joueurs Xbox one sont moins nombreux mais ont acheté en majorité des jeux qu'on ne trouve que sur cette nouvelle console, ce qu'on nomme les exclusivités.