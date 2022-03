Incendie criminel à la mairie de Canteleu

C'est vers 19h30 que le feu se serait propagé dans le hall de l'hôtel de ville de Canteleu, causé semble-t-il par des jets de projectiles enflammés, peut-être de type cocktail Molotov. Les sapeurs-pompiers, dépêchés rapidement sur place, ont réussi à maîtriser les flammes qui menaçaient de se propager aux étages, notamment au bureau du maire. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé.

Plus tôt dans l'après-midi, un homme de 28 ans avait été interpellé à la sortie de ce même hôtel de ville, où il venait de dérober 300 euros en liquide. Or, alors qu'ils embarquaient le voleur présumé, les policiers de la brigade anti-criminalité avaient été contraints de faire usage de leur flash-ball à l'encontre d'autres individus venus "défendre" le premier. L'un d'eux a été interpellé. Existe-t-il un lien entre le vol et l'incendie criminelle le soir-même ? Les enquêteurs tenteront de répondre à cette question.