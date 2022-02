Atoumod, carte unique train-métro-bus, expérimentée entre Rouen et Elbeuf

Lancé en 2011, Atoumod étend son aire. La carte à puce, utilisable à l'origine par les abonnés sur le réseau TER de la Région Haute-Normandie, est désormais compatible avec les lignes régulières de car de Seine-Maritime et de l'Eure, mais aussi avec les réseaux urbains de la communauté d'agglomération Seine-Eure (Louviers, Val de Reuil), d'Evreux, de Dieppe, des Portes de l'Eure, d'Yvetot, de Bolbec et de Pont-Audemer. La Haute-Normandie est la région de France la plus avancée, après l'Ile-de-France, dans la mutualisation, pour l'usager, des transports publics. Près de 65.000 habitants possèdent déjà le sésame.

Mais le chemin est encore long avant "d'Atoumodiser" toute la région. Intégrer au système le Réseau Astuce de la TCAR, le plus dense et le plus utilisé de Haute-Normandie, n'est pas une mince affaire. C'est pourtant l'objectif, à terme, du Conseil régional et de la Crea. L'usager, avec la même carte, pourra ainsi voyager en TER, bus, métro ou Teor. Or, c'est déjà, depuis la rentrée, le cas sur la ligne TER Rouen-Elbeuf, où la carte Atoumod est expérimentée. Avant d'être étendue ensuite, très probablement, à l'ensemble de la Crea.

Et les premiers résultats sont plutôt encourageants : sur les 500 abonnés mensuels de cette ligne urbaine, déjà un tiers, soit 160 (dont 80% de personnes résidant à Elbeuf et dans les environs), ont opté pour la carte de couleur bleue, Atoumod, qu'il suffit de passer sur des bornes "sans contact" en gare. Leurs abonnements et titres de transports, qu'ils soient SNCF ou Astuce, sont chargés dans une même puce. Le gain de temps est certain.

Un coût et des économies

Pour la Région Haute-Normandie comme pour la Crea, le déploiement du système Atoumod doit permettre de mutualiser certains coûts et, donc, d'économiser. "Sur les 15 Autorités organisatrices de transports (AOT) concernée, nous avons évalué que la mutualisation des moyens allaient permettre une économie de 3,5 millions d'euros", précise Nicolas Mayer-Rossignol, le nouveau président du Conseil régional de Haute-Normandie. La Crea, elle, dépensera un million d'euros pour adapter son système de billetterie.

Sur la ligne Rouen-Elbeuf, la Région et la Crea se donnent un an avant de tirer des conclusions qui devraient aboutir, sauf mauvaise surprise, à l'extension d'Atoumod sur le territoire de la métropole rouennaise. "Plus de 220 000 personnes viennent travailler tous les jours dans la Crea, c'est donc de notre intérêt de les inciter à prendre les transports, estime Frédéric Sanchez, le président de la Crea. L'idée aussi est que la future réouverture du Pont Mathilde ne provoque pas une recrudescence des embouteillages. Pour cela, il faut une offre de transports publics efficace et bon marché".

Les interviews de Frédéric Sanchez, président de la Crea, et Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil régional, en vidéo :