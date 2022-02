Jumièges 3D élue meilleure application du monde par le World Summit Award

Une innovation ambitieuse, un succès éclatant. Samedi 26 octobre, à Colombo au Sri Lanka, l'application Jumièges 3D, financée par le Conseil général de Seine-Maritime, s'est vu attribuer le prix de la meilleure application mondiale lors du dernier World Summit Award, le Congrès mondial de la société de l'information, organisé par l'ONU. L'application est utilisable à l'abbaye de Jumièges, à l'ouest de Rouen, depuis septembre 2012. Elle s'est distinguée parmi une sélection de 461 projets venus de 100 pays différents.

Qu'est-ce que Jumièges 3D ? L’application peut être téléchargée gratuitement sur Appstore et Google Play pour un usage sur smartphone et tablettes. Des tablettes peuvent aussi être louées à l’accueil de l’abbaye. Après une présentation générale du site, un plan s’affiche sur l’écran permettant de se rendre jusqu’aux différentes haltes. A chacune d’entre elles, en orientant la tablette ou le smartphone vers l’édifice, la reconstitution du monument à l’époque désignée apparaît dans un panoramique 360° immersif. Sur chaque emplacement, un bouquet d’objets numériques (commentaires audio avec album photo, vidéos...) fournit des informations sur le lieu et son histoire. Source : Conseil général de Seine-Maritime

