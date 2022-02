X-terra : un Caennais prêt à dévaler à Hawaï

Il suit les traces de Fabien Guérineau, son compère du Caen Triathlon qui s’est offert une première participation à l’Ironman d’Hawaï au début du mois. “L’X-terra c’est du cross triathlon off-road”, explique le jeune étudiant de 22 ans. “Comme pour un triathlon, il y a du vélo, de la natation et de la course à pied, sauf qu’on utilise des VTT au lieu des vélos de route et qu’on court sur des chemins plutôt que sur une route toute lisse.”

Ils seront 700 à enchaîner les trois disciplines : 1 500 mètres de natation, 32 km en VTT et 10 km de course à pied. “Le plus dur c’est de passer du vélo à la course car le VTT laisse beaucoup de traces au niveau musculaire. Après avoir fait de grosses descentes dans les caillasses et dans les racines,lorsqu’il faut se redresser pour courir, ce n’est pas facile.” Pour en arriver là, il s’est imposé un régime de 15 heures d’entraînement par semaine, 6 jours sur 7.