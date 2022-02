La Transat Jacques Vabre ouvre son village de course samedi

Les stars du village de la course seront bien sûr les skippers, qui seront tous au contact de la foule pour discuter avec les passionnés de la mer. Les 88 marins signeront des autographes, tout comme d'autres personnalités attendues telles que Patrick Poivre d'Arvor, amoureux de l'océan, qui a accepté l'invitation dans le cadre des ateliers organisés autour de la lecture, au pavillon Transat Jacques Vabre. La détente sera donc au rendez-vous avant le départ, au travers aussi de dégustations de café signées Jacques Vabre.

Initiation à la voile

Le programme sera sportif au village de la course, avec diverses activités proposées à tous les publics. Les débutants s'initieront à la voile dans le bassin de l'Eure tandis que le bassin Paul Vatine sera consacré à l'accrovoile, à l'escalade maritime, et aux baptêmes de plongée.

Et pour donner un avant-goût de cette prochaine transat, les duos de skippers s'adonneront à un prologue les 26 et 27 octobre, dans le bassin de l'Eure. La régate se disputera sur des voiliers de 7.50 en poules. La demi-finale et la finale seront organisées le dimanche.

Samedi 2 novembre, à 20h, un feu d'artifice dans le port du Havre officialisera le départ de cette onzième transat Jacques Vabre. Mais, c'est bien le coup de canon qui donnera le départ des bateaux le lendemain, à 8h30, depuis le bassin Paul Vatine.