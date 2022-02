Tendance Ouest Caen a fêté son 200e numéro

Jeudi 17 octobre, en fin d'après-midi, Tendance Ouest a accueilli dans ses studios les Rencontres des notaires bas-normands à Caen, une consultation gratuite ouverte à tous ceux qui souhaitaient le conseil averti d'un spécialiste du droit.

Puis, en ce jour de parution de son 200e numéro, Tendance Ouest a convié en soirée de nombreux acteurs de la vie locale, élus et personnalités du monde politique et économique , responsables d'établissements publics, culturels et sportifs, partenaires du journal et de la radio, à venir partager un moment joyeux et convivial à l'occasion de ses quatre ans d'existence.

Parmi les invités, le Professeur Khaled Meflah, directeur général du Centre François Baclesse, Serge Langlois, directeur du Zénith de Caen, Eric Langlais, président des Vitrines de Caen, Corinne Féret, premier adjoint au maire de Caen, Gilles Déterville, conseiller général, Cécile Dossou, Jean-Louis Touzé, adjoints au maire, Sonia de la Provoté, conseillère générale, Joël Bruneau, conseiller régional, Martine Guelasse, directrice de la communication de la Mairie de Caen, Michèle Jeanne, directrice de la communication de l'Université, le commandant chargé de la communication de la gendarmerie de Basse Normandie, Sophie Bruneau de la Salle, attachée de presse du Mémorial de Caen...