Winston Mc Anuff & Fixi en concert ce jeudi soir à la Luciole d'Alençon !

Le premier avec sa voix brute et cabossée aux accents soul incarne le rasta sage qui se respecte. Le second avec son indévissable casquette sur la tête enflamme le dancefloor d'un accordéon improbable. Winston Mc Anuff & Fixi vous entraînent dans un tourbillon sonore endiablé où l'afro beat côtoie la perfection...!

"A New Day" est le nouvel album issu de la collaboration entre Winston McAnuff et Fixi, sorti fin septembre dans les bacs. Découvrez ce soir, en concert les secrets de ce bijou, entre maloya, reggae, et chanson.

En concert ce jeudi soir à La Luciole d'Alençon les infos ici

Fixi était l'invité exceptionnel de 100% Ouest, écoutez-le !