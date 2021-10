Parlons comédie romantique avec Le plan B, un film avec Jennifer Lopez.









Lassée d’attendre un hypothétique Prince Charmant, Zoe a décidé de faire un bébé toute seule. Le jour même de l’insémination, elle rencontre Stan, qui pourrait bien être l’homme dont elle rêvait… Zoe se rend vite compte que démarrer à la fois une grossesse et une histoire d’amour est plutôt compliqué, surtout lorsque l’homme n’est pas le père de l’enfant, et qu’en plus il ne sait même pas qu’elle est enceinte… De son côté, Stan a bien du mal à comprendre Zoe, qui tente de cacher les premiers signes de sa grossesse. Ils ne savent rien l’un de l’autre, chacun a ses propres doutes, le bébé sera bientôt là et la vie s’acharne à les placer dans les situations les plus impossibles… Tout le monde peut tomber amoureux, se marier et avoir un bébé. Mais prendre les choses à l’envers et commencer par le bébé, c’est une autre aventure…







A voir la bande annonce et le résumé, on s'attend à une comédie romantique classique avec peut-être le futur bébé qui peut ajouter du piment, mais sans plus de prétention.

Eh bien le côté romantique est là, mais il passe en second plan, c'est bien la comédie qui est au c½ur de ce long métrage. Des fous rires qui s'enchainent dans la 2ème moitié du film avec des scènes déjà collectors. Un accouchement qui restera dans les annales par exemple. Ce film met plus l'accent sur la préparation, le cheminement que l'on parcourt lorsqu'on va devenir parent. Les responsabilités que ça amène et la difficulté supplémentaire lorsqu'on est pas le père biologique. Mais le spectateur ne réfléchit pas trop et se laisse bercer par un couple attachant avec Jennifer Lopez qui s'éclate dans le rôle de Zoé.







De bons moments pour rire, une comédie rafraichissante et un peu innatendue, c'est Le plan B, depuis mercredi au cinéma.