Sortir en région : lundi 7 octobre

CALVADOS

Retour aux sources du cinéma à l'occasion de la fête de la science ce lundi soir au café des images ! Projection d’images, de films rares & conférence par Laurent Mannoni de la Cinémathèque française. C'est à 20h30 à Hérouville Saint Clair, l'entrée est libre mais il est conseillé de réserver.

Dès mercredi, Ouistreham accueille les épreuves finales du concours européen de piano. Retrouvez y tous les virtuoses jusqu'au 20 octobre. C'est à la grande salle de la grange aux dîmes. Infos sur www.piano-competition.eu

Vous nous écoutez dans le Calvados ? Samedi 12 et dimanche 13 octobre, c'est le Salon du mariage et de la cérémonie de Saint-Sever Calvados (bocage virois). Remportez vos 2 places chaque jour en appelant pendant la diffusion de ce rendez-vous à 9h30 et 14h30.

MANCHE

La fête de la science commence aujourd'hui dans toute la France ! Evidemment, notre région aussi célèbre l'événement. Les sorties scolaires ont lieu toute la semaine. Quant au grand public, les expos sont visibles également. Réservations pour les traversées au 02 33 54 33 33.

Jusqu'à la fin de la semaine, venez à Saint Pair sur mer voir l' Adaptation d’œuvres classiques en BD notamment l'exposition des originaux de la BD "Les malheurs de Sophie" . Toute la ville s'y est mise, avec le concours des services de la mairie. Vous pouvez vous aussi mettre la main à la pâte en participant au jeu concours "adapte une fable de Jean de la Fontaine en BD (une planche)." Sur format A3, vous avez droit à 10 cases maximum pour raconter l'histoire. Planche à faire avec un enfant et 1 parent. Déposez votre œuvre à la médiathèque avant samedi 16h30. En jeu, 1 journée au festival de la BD de Saint-Malo pour les 7 meilleurs binômes ! RDV sur saintpairsurmer.fr rubrique actualité pour avoir les détails.

Et puis concert demain soir à Portbail ! Les Fouteurs de joie invitent à voyager sur place et à secouer la planète des tristes ! Ambiance festive pour 1h15 de titres drôles ou touchants. C'est à la salle omnisports de Portbail à 21h demain.

ORNE

Le Conseil général de l'Orne organise la 7ème édition des Racont'arts : le festival du conte du 11 au 19 octobre. C'est un festival qui s'adresse à toute la famille, ce sont des spectacles gratuit pendant une semaine. Plus d'infos sur www.orne.fr

L'Atelier de Laque du Centre d'Art d'Alençon (61) ouvrira ses portes pour une initiation gratuite ce soir de 18h à 21h en compagnie des anciens de l'Atelier.

La Laque est un mélange de pigment, vernis et térébenthine, une sorte de peinture mais qui se travaille par ponçage donc si vous êtes intrigué, curieux, n'hésitez pas à venir, à en parler... Pour vous initier, les rencontrer et partager un moment où la tradition se mêle au contemporain, la rencontre doit se faire. Atelier accessible à tous les niveaux, de 18h à 21h au centre d'Art d'Alençon.

CHOREGRAPHIE DU QUOTIDIEN… C'est un spectacle de danse qui vous est proposé au carré du perche. Seul en scène, dans l’intimité de son intérieur étriqué et ordonné mais sans fantaisie aucune, un homme s’affaire, occupé par toute une série d’actions que lui impose son quotidien. Il répète les même gestes jour après jour, à l’identique. Pour sortir de cette routine, ce personnage intriguant et lunaire s’évade dans un imaginaire qui demeure son unique échappatoire. C'est aujourd'hui à 10h et 14h15 et mercredi à 15h au théâtre d'alençon.