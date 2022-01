Hérouville giflé à domicile, le mini-derby pour Caen

Du côté des Bleus, c'est une véritable déconfiture qui a eu lieu à Venoix face à Dinan, équipe a priori abordable. Mais les erreurs individuelles et le réalisme breton eurent raison des locaux, finalement balayés 5-1 et toujours bons derniers au classement. Une situation qui inquiète Eric Fouda. "On est dans une mauvaise spirale, c'est le match qui nous fait le plus mal depuis le début de saison" constatait ainsi le coach hérouvillais. Pour lui, la prochaine rencontre contre La Vitréenne est déjà "capitale." "Une défaite pouvant être déterminante dans la lutte pour le maintien." Car en cas de résultat négatif, les Normands pourraient se retrouver à cinq points de la ligne de flottaison. Une sacrée marche.

La réserve comme les pros

Un peu plus d'une semaine après l'équipe fanion, c'est la réserve du Stade Malherbe qui s'attaquait au derby normand en se déplaçant chez les voisins du Havre samedi 5 octobre. Comme leurs homologues de la A, les jeunes malherbistes se sont également imposés face aux Ciels et Marines (0-2). Un excellent résultat qui place les Caennais au 4e rang de leur groupe mais restent toutefois à huit point du leader bastiais.