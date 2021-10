Voici quelques-unes des plus grosses sorties de la semaine: Copie conforme avec Juliette Binoche, Plan B avec Jennifer Lopez et Street dance 3D, le film dont nous allons parler aujourd'hui.













Alors que Carly et son groupe de street dance viennent de se qualifier pour la finale des championnats anglais, le départ de Jay, son partenaire et petit ami, remet tout en cause. Même si la jeune fille s’efforce d’y croire encore, les chances sont compromises, d’autant que le sort s’acharne jusqu’à leur faire perdre leur salle de répétition. C’est alors qu’Helena, une prof de danse classique impressionnée par l’énergie de Carly et de son groupe, leur propose un marché : ils pourront répéter dans le luxueux studio de danse de l’Académie de Ballet si Carly accepte de partager sa passion et son travail avec ses élèves avant qu’ils n’auditionnent pour entrer au Royal Ballet. Entre les deux univers, le choc est violent. Pourtant, au-delà des préjugés et des cultures, les spectaculaires aptitudes des street dancers vont peu à peu forcer le respect. Pendant que Carly et Tomas, un séduisant danseur de ballet, se rapprochent, les deux groupes tentent d’affronter ensemble la finale et les auditions qui se profilent…







Un film au scénario très pauvre et sans surprises. Mais c’est un film de danse alors l'histoire n'est que secondaire. On vient ici en prendre plein les yeux avec des chorégraphies impressionnantes, et de ce côté là, ça marche bien. Mêler danse classique et moderne a son charme et les acteurs choisis maitrisent très bien leur sujet. La 3D apporte un plus indéniable car la caméra nous fait rentrer au coeur du groupe.

Certains critiqueront les habits des danseurs hip hop mais c'est un fait, surtout aux Etats Unis , où les adeptes de ce mouvement ont un code vestimentaire bien précis qui fait la part belle aux marques.







Un film pour les amateurs de chorégraphies et pas réfractaires au style hip-hop, à éviter su seul l'histoire vous intéresse.







Street dance 3 D c'est depuis mercredi au cinéma.