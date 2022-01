NinJump Deluxe HD, l'appli la plus téléchargée sur iPad

Etats-Unis

NinJump Deluxe HD (jeux)

Sautez de mur en mur, aussi haut que possible en évitant les obstacles pour gagner votre liberté. Ce jeu comprend le thème original de NinJump mais avec en bonus des châteaux, un niveau dans la jungle et un autre infesté de pirates.

https://itunes.apple.com/us/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

Royaume-Uni

Ninjump Deluxe HD (jeux)

https://itunes.apple.com/uk/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

France

NinJump Deluxe HD (jeux)

https://itunes.apple.com/fr/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

Canada

NinJump Deluxe HD (jeux)

https://itunes.apple.com/ca/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

Japon

Japan FM HD (divertissement)

Cette appli permet d'écouter des radios japonaises et internationales, de fixer des rappels et de s'enregistrer. Désormais optimisée pour iOS7 et iPad Mini mais aussi pour l'iPad standard.

https://itunes.apple.com/jp/app/fm.-ri-ben-hd/id672172142

Australie

NinJump Deluxe HD (jeux)

https://itunes.apple.com/au/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

Allemagne

Megapolis HD (jeux)

Construisez une ville avec ses aéroports, ses ports, et zones commerciales, industrielles et résidentielles, grâce à ce jeu qui n'est pas sans rappeler SimCity. Les applis de devises virtuelles les plus populaires à l'intérieur du jeu sont Megabucks and Coins.

https://itunes.apple.com/de/app/megapolis-hd/id593448569

Chine

NinJump Deluxe HD (jeux)

https://itunes.apple.com/cn/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

Italie

NinJump Deluxe HD (jeux)

https://itunes.apple.com/it/app/ninjump-deluxe-hd/id404703174

Corée du Sud

Megapolis HD (jeux)

https://itunes.apple.com/kr/app/megapolis-hd/id593448569