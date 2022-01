Rouen : le futur Musée de l'Oeuvre se dessine au pied de la Cathédrale

A quelques décamètres du chantier de l’Historial Jeanne d’Arc, à l’ombre de la Cathédrale, un autre chantier de taille est mené par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) et la Conservation régionale des Monuments historiques depuis mai. Ici, un Musée de l’Œuvre, collection d’objets de culte, devrait voir le jour dans quelques années le long de la rue Saint-Romain, entre le jardin d’Albane et la Cour des Libraires.

Quatre bâtiments canoniaux sont concernés : le bâtiment d’Albane et sa grande salle, la Maison du Four du Chapitre, la Salle du Chapitre, la Maison de l’Œuvre et le bâtiment des Libraires. Murs, planchers et toitures sont restaurés, voire reconstitués, lors de cette première phase de l’opération (2,62 millions d’euros), qui doit durer jusqu’en avril 2014. Deux verrières créeront des puits de lumière.

Le jardin du Cloître, visible mais aujourd’hui fermé au public, pourrait être intégré au futur musée.