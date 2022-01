A Caen, Jean-François Copé critique violemment la réforme des rythmes scolaires

Devant environ 600 personnes, peu après l'intervention du ministre de l'Education nationale sur TF1, le président de l'UMP a affirmé que "Vincent Peillon, ce soir à la télévision, a été incapable de répondre à la question fondamentale de savoir s'il pouvait garantir financièrement sa réforme".

La "taxe Peillon"

Alors que M. Copé a demandé la suspension de cette réforme et dénoncé la "taxe Peillon" que les collectivités locales selon lui allaient devoir mettre en place pour la financer, le ministre a affirmé qu'il n'allait "pas reculer"

et qu'il allait "aider les maires et faire en sorte qu'elle réussise, dans l'intérêt des élèves".

"Cette réforme décidée à Paris vient taxer les collectivités locales qui n'ont pas les moyens de la financer, vient désorganiser la communuaté éducative, épuise les enfants, inquiète les parents, humilie les enseignants"

qui n'y ont "pas été associés: voilà en quelques mots résumés le fiasco de la méthode du président Hollande", a lancé M. Copé, mettant en cause "l'aptitude au commandement" du chef de l'Etat.

"absence de professionalisme"

Sous les applaudissements de l'assistance, il a également estimé que cette réforme était "emblématique de l'absence de professionnalisme et de rigueur du gouvernement", qui fait "deux à trois couacs par semaine" et est "incapable de porter la moindre réforme courageuse".